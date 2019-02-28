Okan Buruk yine çok iddialı – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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yine çok iddialı

Okan Buruk yine çok iddialı

’ye karşı 4’te 4 yapan Buruk, “Son 3 deplasmanda gol yemedik. Bu çizgimizi ’de de sürdürmek istiyoruz” dedi.

, F.Bahçe karşısındaki üstünlüğünü 'de de sürdürmek istiyor. F.Bahçe'ye karşı mücadele ettiği son dört maçı kazandığı hatırlatılan Okan Buruk, "Son bir yılda 4 galibiyet aldık ama ondan önce de galibiyetim yoktu. F.Bahçe'ye karşı kazanmak, hele kupayı kazanmak çok değerliydi" dedi. Güçlü rakipleri karşısında çizgilerini bozmayacaklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı, "F.Bahçe'nin kazanması gerekiyor. Biz ise son 3 deplasmanda gol yemedik. Bunu Kadıköy'de de sürdüreceğiz" diye iddiasını ortaya koydu.

'AATIF YETİŞEBİLİR'
Okan Buruk, devre arasında F.Bahçe'den aldıkları 'nin sakatlığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Sakatlığı nedeniyle maça yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta da birkaç gün antrenmana çıkamamıştı. Aatıf bizim için önemli. Psikolojik anlamda bizi güçlendiren bir oyuncu. İnşallah F.Bahçe maçına yetiştirmeye çalışacağız" bilgisini verdi.

  1. 28.2.2019
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