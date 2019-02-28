Okan Buruk: Herkes kendi şehrinin takımını tutsun
28 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Okan Buruk: Herkes kendi şehrinin takımını tutsun

: Herkes kendi şehrinin takımını tutsun

Okan Buruk: Herkes kendi şehrinin takımını tutsun

Çaykur Buruk, okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Buruk, öğrencilere, "Herkes kendi şehrinin takımını tutsun" tavsiyesinde bulundu.



Çaykur Buruk ilkokul öğrencileri ile buluştu. Kulüp yöneticileri Serkan Karavin, Sadullah Köse ve Sinan Mete ile Merkez oklunu ziyaret eden Buruk, sevgi gösterileri ile karşılandı. Çocuklara forma dağıtan bol bol fotoğraf çektiren öğrencilere seslenerek 'a destek istedi. Konuşması sık sık Rizespor sloganları ile kesilen Buruk, "Derslerinize önem verin, spora ve başarıya önem verin. Hayat sizi çok iyi yerlere getirsin" diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Buruk "Bizi Rizespor sesleri ile karşıladığınız için teşekkür ederiz. Maçlara gelin, desteğinizi statta bekliyoruz. Herkes kendi şehrinin takımını tutsun. Kendi şehrinize ve takımınıza sahip çıkın" diye konuştu.

  1. 28.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Buruk: Herkes kendi şehrinin takımını tutsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN