Rize kasırgası

Çaykur Rizespor, 23. haftanın açılış maçında ağırladığı Yeni Malatyaspor engelini net bir skorla geçti: 3-0. İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapan rakibi karşısında maça etkili başlayan Karadeniz ekibi, 27. dakikada yeni transferi Aatif Chahechouhe ile öne geçti. Bu dakikada Umar'ın soldan ceza yayı üzerine çıkardığı topu Boldrin yanında müsait durumda bulunan Aatif'ın önüne bıraktı. Onun bekletmeden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan filelere gitti: 1-0.



MAÇ BİTTİ DERKEN 2 GOL DAHA

İkinci yarıda her iki ekibin çabaları sonuçsuz kaldı ve 90. dakikaya Rizespor 1-0 önde girdi. Maç bitti derken Karadeniz temsilcisi 2 gol daha buldu ve eksi (-) olan averajını da düzeltmiş oldu. 6 dakika uzatma verilen maçın 90+5. dakikasında Nakoulma'nın kaleciden dönen şutunu tamamlayan Muriç, skoru 2-0 yaptı. 3 dakika önce kaleciye takılan Nakoulma, Azubuike'nin pasında karşılaşmanın skorunu belirledi. 3 puan alan Rizespor, averajını da sıfırlayınca ligde 2 basamak birden yükselmiş oldu.



TALİHSİZ ROBİN YALÇIN

Malatyasporlu Robin Yalçın, eski takımına karşı çıktığı maçın henüz ilk dakikalarında sakatlanarak oyunu sedye ile terketti. Talihsiz futbolcu, 3. dakikada yerini Murat Yıldırım'a bıraktı.



BURUK: KENDİMİZE GELDİK

Malatyaspor galibiyetiyle moral bulan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, net bir galibiyet aldıklarını belirterek şöyle konuştu: Haftalardır aradığımız buydu. İyi futbol oynamak, iyi mücadele etmek ve sonunda da kazanmak. Bu galibiyet iyi yolda olduğumuzu gösterdi. Güçlü bir rakip karşısında alınan bu 3 puanla kendimize geldik.



BULUT: ADALET DİYORUM

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, 90 dakikanın ardından hayli tepkiliydi. Genç teknik adam, "Fazla uzun tutmayacağım, soru da almayacağım. Adalet diyorum, gerisini siz doldurun" diyerek, basın toplantısını sonlandırdı.