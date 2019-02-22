Rize kazanmaya alıştı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Mücadelede üç puanla ayrılan taraf Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor oldu. Rize'ye galibiyeti getiren goller Aatif Chahechouhe, Muric ve Nakoulma'dan geldi.



BİRİ ÇIKIŞTA BİRİ DÜŞÜŞTE

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelen iki ekip, ligin ikinci devresinde ilk devreye oranla çok farklı bir görüntü çiziyorlar. Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor ikinci yarı ile birlikte çıkışa geçti. İkinci yarı oynanan 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, 10. sıraya kadar tırmandı. Evkur Yeni Malatyaspor ise ligin ilk yarısını 29 puanla üçüncü sırada kapamıştı. Malatya ekibi ligin ikinci yarısında çıktığı 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik alabildi. Puanı 34 olan Yeni Malatyaspor, maç fazlasıyla beşinci sırada.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Ahmed'in pasıyla altıpas üzerinde topla buluşan Aleksic'in şutunda top üstten auta çıktı.

24'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed'in bekletmeden çektiği şutta kaleci Gökhan sağına uzanarak topu kurtardı.

27'nci dakikada Umar'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Boldrin bekletmeden pasını Aatif'a çıkarttı. Aatif'ın sol ayağıyla yerden düzgün bir şekilde çektiği şutta top ağlarla buluştu. 1-0.

47'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmed'in şutunu kaleye yönelirken Abarhoun son anda çizgi önünde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

52'inci dakikada Aleksic'in rakip ceza sahasının hemen dışından sert şutunda topu Gökhan güçlükle çeldi.

54'üncü dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören Boldrin'in sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

75'inci dakikada ceza sahası üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Aatif'in şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

77'nci dakikada Awaziem'in müdahelesi ile yerde kalan Eren'in pozisyonunda maçın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Göçek, penaltı kararını iptal etti.

90+4'üncü dakikada kaleci Fabian'dan dönen topu takip eden Vedat Muriç'in vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0.

90+6'ncı dakikada Azubuike'nin pasında ceza sahasında kaleci Fabien ile karşı karşıya kalan Nakoulma'nın şutunda top ağlarla buluştu. 3-0

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Esat Sancaktar (xxx), Mustafa Sönmez (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Awaziem (xxx), Abarhoun (xxx), Moroziuk (xxx), Melnjak (xxx), Abdullah (xxx), Azubuike (xxx), Boldrin (xx) (Dk. 80 Samudio (xx), Aatif (xxx)(Dk. 90 Nakoulma xx), Umar (xxx)(Dk. 67 Saadane (xxx), Muriç (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fabian (x) - Mina (x), Mustafa (x), Seth (x), Erkan (x) (Dk. 85 Bülent), Robin (Dk. 3 Murat xx), Donald (x), Aleksic (x), Ahmed (xx)(Dk. 65 Barış (x), Guilherme (x), Eren (x)

GOLLER: Dk. 27 Aatif, Dk. 90+4 Vedat Muriç, 90+6 Nakoulma (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Abarhoun, Nakoulma (Çaykur Rizespor) - Aleksic, Mina, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

