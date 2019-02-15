BURSA’DAN puan alacağız
Rize’nin hocası Okan Buruk, Bursaspor’dan puan almanın çok değerli olduğunu vurguladı.
İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan Rize, Bursa'da da iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Timsah'ın seyirci avantajına dikkat çeken Teknik Direktör Okan Buruk, "Son 7 haftada kazanamayan bir takım. Çıkışımızı sürdürmek için bu tür maçlarda Bursa gibi biz de kazanmak istiyoruz. Baskı altında olunacak bir maç. Oyun anlamında zaman zaman işler istediğimiz gibi iyi gitmiyor ama puan almak çok değerli. İnşallah Bursa'da bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız" diye camiaya umut verdi.
- 15.2.2019
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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