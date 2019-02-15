BURSA’DAN puan alacağız – Fotomaç – 15 Şubat 2019
15 Şubat 2019, Cuma
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’DAN puan alacağız

BURSA’DAN puan alacağız

’nin hocası , ’dan puan almanın çok değerli olduğunu vurguladı.

İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan , 'da da iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Timsah'ın seyirci avantajına dikkat çeken , "Son 7 haftada kazanamayan bir takım. Çıkışımızı sürdürmek için bu tür maçlarda Bursa gibi biz de kazanmak istiyoruz. Baskı altında olunacak bir maç. Oyun anlamında zaman zaman işler istediğimiz gibi iyi gitmiyor ama puan almak çok değerli. İnşallah Bursa'da bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız" diye camiaya umut verdi.

  1. 15.2.2019
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