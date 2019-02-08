Çaykur Rizespor galibiyet serisini sürdürmek istiyor
08 Şubat 2019, Cuma
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galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Çaykur Rizespor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto 'de oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamlayan , sahasında konuk edeceği 'u da mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Lider ile birlikte ligin ikinci devresinde oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan birisi olan Yeşil-Mavililer, 3 haftada topladığı 9 puan ile 12 haftanın ardından tehlike bölgesinin üstüne çıktı. temsilcisi, cumartesi sahasında oynanacağı maçından da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi ise yönetecek.

ANTALYASPOR İLE 18'İNCİ RANDEVU
ile Antalyaspor cumartesi günü oynanacak olan mücadeleyle birlikte 18'inci kez birbirlerine rakip olacaklar. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 müsabakanın 5'inde Çaykur Rizespor, 8'inde Antalyaspor sahadan galibiyet ile ayrılırken 4 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Yeşil-mavililer söz konusu maçlarda 26 gol kaydederken kalesinde de 23 gol gördü.
'de Antalyaspor'a karşı oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı da uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-1 kaybetmişti.
Rizespor'da sakatlığı süren Petrucci Antalyasor karşısında takımını yalnız bıracakak. Cezalı oyuncu olamayan Rizespor'un Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: Gökhan- Aborhoun, Awaziem, Moroziuk, Melnjak - Saadane, Abdullah, Boldrin, Umar, Aatif - Muriç

  1. 8.2.2019 10:18
  2. Güncelleme: 8.2.2019 12:00
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