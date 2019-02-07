Sırada Antalya var
Çaykur Rize’de Kosovalı golcü Muriç, Antalya’yı yenip 4’te 4’le 2. yarının en başarılı takımı olacaklarını iddia etti.
Ligde ikinci yarıya müthiş başlayan ve 3'te 3 yaparak ateş hattından çıkan Çaykur Rizespor'da Kosovalı yıldız golcü Vedat Muriç, Erzurum galibiyetini Antalya zaferiyle perçinlemek istediklerini söyledi. 24 yaşındaki genç golcü, "3 galibiyetin 2'si deplasmanda oldu. Çok mutluyuz ve özgüvenimiz arttı. İlk yarıda çok puan kaybettik, böyle olmasıydı, şimdi çok daha farklı pozisyonda olabilirdik. Şimdi Antalyaspor'u da iç sahada yenersek, ikinci yarının en başarılı takımı olacağız. Yeni gelen transferlerimiz çok çabuk alıştı ve hemen hemen hepsi oynuyor. Çok önemli bir ivme kazandık. Bunu devam ettirmeliyiz" diye iddialı konuştu.
Vedat Muriç, bu sezon oynadığı 22 maçta 6 gol, 5 asistlik performansıyla, 11 gole direkt katkı sağladı.
GÖKHAN'DAN TARAFTARA ÇAĞRI
Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, Antalya maçı için taraftarlara çağrıda bulundu. Başarılı eldiven, "Antalya maçını da kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın bize destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Sırada Antalya var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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