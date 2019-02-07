Sırada Antalya var

Ligde ikinci yarıya müthiş başlayan ve 3'te 3 yaparak ateş hattından çıkan Çaykur Rizespor'da Kosovalı yıldız golcü Vedat Muriç, Erzurum galibiyetini Antalya zaferiyle perçinlemek istediklerini söyledi. 24 yaşındaki genç golcü, "3 galibiyetin 2'si deplasmanda oldu. Çok mutluyuz ve özgüvenimiz arttı. İlk yarıda çok puan kaybettik, böyle olmasıydı, şimdi çok daha farklı pozisyonda olabilirdik. Şimdi Antalyaspor'u da iç sahada yenersek, ikinci yarının en başarılı takımı olacağız. Yeni gelen transferlerimiz çok çabuk alıştı ve hemen hemen hepsi oynuyor. Çok önemli bir ivme kazandık. Bunu devam ettirmeliyiz" diye iddialı konuştu.



Vedat Muriç, bu sezon oynadığı 22 maçta 6 gol, 5 asistlik performansıyla, 11 gole direkt katkı sağladı.



GÖKHAN'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, Antalya maçı için taraftarlara çağrıda bulundu. Başarılı eldiven, "Antalya maçını da kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın bize destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.



