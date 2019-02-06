Superman Melnjak Çaykur Rizespor'u uçuruyor
‘Süperman’ lakaplı Hırvat sol bek, 53 numaranın uğurlu geldiğini, hem gol atıp hem de 3’te 3 yaptıklarını söyledi.
Rizespor'un yeni transferi Dario Melnjak, Karadeniz'de çok mutlu. 'Süperman' lakaplı Hırvat sol bek, Rize'nin plakası "53"ün kendisine uğur getirdiğini söyledi. Transfer olduğunda 53'ün önemini bildiğini vurgulayan Melnjak, "53 bana uğur getirdi. Gol attım, oynadığım maçlarda 2 galibiyet aldık" dedi.
LAKABIMI SEVİYORUM
Slovenya'da Domzale'de oynadığı dönemde hızı nedeniyle taraftarların kendisine "Süperman" lakabını taktığını anlatan 26 yaşındaki Melnjak, "Lakabım benim de hoşuma gidiyor. Domzale'de işler çok iyi gitmişti. Rize'yi olabildiğince yukarı taşıyarak lakabımın hakkını vermeliyim" diye camiaya umut verdi.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
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