Superman Melnjak Çaykur Rizespor'u uçuruyor

Rizespor'un yeni transferi Dario Melnjak, Karadeniz'de çok mutlu. 'Süperman' lakaplı Hırvat sol bek, Rize'nin plakası "53"ün kendisine uğur getirdiğini söyledi. Transfer olduğunda 53'ün önemini bildiğini vurgulayan Melnjak, "53 bana uğur getirdi. Gol attım, oynadığım maçlarda 2 galibiyet aldık" dedi.



LAKABIMI SEVİYORUM



Slovenya'da Domzale'de oynadığı dönemde hızı nedeniyle taraftarların kendisine "Süperman" lakabını taktığını anlatan 26 yaşındaki Melnjak, "Lakabım benim de hoşuma gidiyor. Domzale'de işler çok iyi gitmişti. Rize'yi olabildiğince yukarı taşıyarak lakabımın hakkını vermeliyim" diye camiaya umut verdi.