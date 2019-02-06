Çaykur Rizespor'da hedef üç puan
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'da hedef üç puan

Çaykur Rizespor'da hedef üç puan

'de 9 Şubat Cumartesi günü 'u konuk edecek 'un kalecisi , bu maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

, Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarıya çok güzel başladıklarını belirtti.

İlk yarıyı çok düşük puanla tamamladıklarını ifade eden Gökhan, "Hedefimiz üç maçta da galibiyet almaktı ve arkadaşlarımızla bunu başardık. Bunu da devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Gökhan, hafta sonu oynayacakları maçına iyi hazırlandıklarının altını çizerek, "Antalyaspor maçını da kazanmak istiyoruz. Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde oynayacağız. Taraftarımızın bize destek vermesini istiyoruz. Onların da desteğiyle bu maçımızı da kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizesporlu kaleci, performansına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Tüm takım arkadaşlarım elinden geleni yapıyor. Bunu da birlik ve beraberlikle başarıyoruz. Bireysel olarak bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bu başarı takımın başarısıdır. Yeni transferlerin gelmesi ile birlikte takımın havası değişti. Çok iyi futbolcular, takıma çok güzel katkı veriyorlar."

  1. 6.2.2019 18:45
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