Prejuce Nakoulma: "Bütün maçlar final niteliği taşıyor"

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan sabah antrenmanı önce yeşil mavililerin futbolcusu Prejuce Nakoulma basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Henüz yüzde yüz olarak hazır olmadığına değinen Nakoulma, "FC Nantes'ta bireysel antrenörlerim vardı. Oradan ayrıldıktan sonra da onlarla çalışmaya devam ettim. Herhangi bir takımda oynamasam da idmanlarıma devam ettim. Buraya çok çabuk uyum sağladım. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Bu durum performansımın bir an önce yükselmesine yardımcı oldu. Şu an her şey iyi gidiyor" dedi.



"BÜTÜN MAÇLAR FİNAL NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Ligin ikinci yarısında oynadıkları iki maçı kazandıklarını ancak ayaklarının yere sağlam basması gerektiğine dikkat çeken tecrübeli futbolcu, "Önümüzdeki bütün maçlar bizim için final niteliği taşıyor. B.B Erzurumspor maçı da bu final maçlarından birisi olacak. Sadece 2 maç üst üste kazandık. Henüz elimize geçen bir şey yok. Çok iyi bir hocaya sahibiz. Okan hoca bizi maçlara çok iyi hazırlıyor ve motive ediyor. Onun vereceği kararlarla şans bulan herkesin elinden geleni yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Kendi performansını da değerlendiren Nakoulma, önceliğinin takım olarak iyi yerlere gelmek olduğunu belirterek, "Benim önceliğim takımımdır. Yedek başlamışım ya da ilk 11'de çıkmışım bunlar benim için önemli değil. Yeter ki ligin sonunda takımımız bir şekilde ligde kalsın. Ben her zaman elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Benim için golü kimin attığından çok kazanmamız önemli. Ligdeki konumumuzu herkes biliyor. Üst sıralara çıkmak istiyoruz. Biz maçı kazandıktan sonra golü kimin veya nasıl atıldığının bir önemi yok" şeklinde konuştu.



Yeşil mavili taraftarların kendilerini desteklemeye devam etmelerini isteyen Nakoulma, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarların maçlara ne kadar önemli bir derecede katkı yaptıklarını biliyoruz. Akhisarspor maçında bizi çok güzel desteklediler. Kasımpaşa deplasmanında da çok iyi bir taraftar topluluğu vardı. Umarım taraftarımız Erzurum'da da bizi yalnız bırakmaz."