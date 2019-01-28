Rize kasırgası

Ateş hattını yakından ilgilendiren maçta Ç.Rize, Akhisar'ı son 20 dakikada bulduğu gollerle yıktı. Geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda deviren Atmaca, Akigo karşısında 15'te Cocalic'in golüyle geriye düştü. 16'da Josue, kaleciyle karşı karşıya 2. golü atamadı. 20'de Cocalic, Samudio'ya faulü sonrası VAR'dan atıldı. 45+1'de Manu'nun vuruşunu Muriç çizgiden çıkardı ve ilk yarı Akigo'nun üstünlüğüyle sona erdi.



YENİLERDEN GOL ŞOV

İkinci yarıda 49'da Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, itirazdan tribüne gönderildi. Taraftarının da desteğini arkasına alan Rizespor, aradığı golü 70'te buldu. Samudio'nun ortasına yeni transfer Melnjak, arka direkte gelişine müthiş vurdu: 1-1. İki dakika sonra Muric, kaleci Fatih'i avladı ve yeşil-mavili tribünleri daha da coşturdu: 2-1. 82'de bir diğer yeni transfer Nakoulma, yeşil-mavililerin 11 hafta sonra maç fazlasıyla ligde sonunculuktan kurtulmasını ilan etti: 3-1.



'BU SİNERJİ İLE DEVAM'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetini Akhisarspor zaferiyle taçlandırdıklarını söyledi. Buruk, "Yönetimimiz çalışıyor, bizler çalışıyoruz. İnşallah bu sinerjiyi devam ettireceğiz ve daha iyi günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.



'ERZURUM'LA FİNAL MAÇI OYNAYACAĞIZ'

Tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür eden Okan Buruk, gelecek hafta Erzurum'da oynayacakları maçın önemine değindi. Başarılı çalıştırıcı, "Her maç final. Erzurumspor ile final maçı oynayacağız" dedi.