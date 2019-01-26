Rizespor ligde kalmak için iddialı
Rizespor’un yeni transferleri Nijeryalı orta saha Azubuike ve Hırvat sol bek Melnjak, yeşil-mavilileri ligde tutacaklarının sözünü verdi
Rizespor, yeni transferleri 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha Okechukwu Godson Azubuike ve 26 yaşındaki Hırvat sol bek Dario Melnjak için tanıtım toplantısı düzenledi. Mısır'da Pyramids'ten kiralanan Y.Malatyalı eski yıldız Azubuike, "Buraya Rize'yi ligde tutmak için geldim" dedi. Slovenya'da Domzale'den 1.5 yıllığına transfer edilen ve bu sezon oynadığı 25 maçta 6 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çeken Melnjak ise, "Takımın ligdeki yerinin burası olmadığını biliyorum. Kulübü daha iyi yerlere taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.
KRİTİK RANDEVU
Esame listesine 13 yabancı futbolcu yazdığı için Beşiktaş'a 3-0 hükmen mağlup olan Akhisar, Pazar günü Ç. Rize ile kritik bir maça çıkacak. Umutlarını korumak isteyen Akigo'da, sakatlıkları süren Bilal, Mustafa Yumlu, Eray, Kadir ve Dany görev yapamayacak.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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