Çaykur Rizespor'da 37 maçlık seri sona erdi
24 Ocak 2019, Perşembe
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'da 37 maçlık seri sona erdi

Çaykur Rizespor'da 37 maçlık seri sona erdi

'in 18'inci haftasında deplasmanda 'yı 1-0 mağlup eden , bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki son 37 deplasman maçında da kalesinde gol gören yeşil-mavililer, bu sonuçla kötü seriyi de sonlandırdı.

'in ilk yarısını son sırada tamamlayan , 2019 yılına galibiyetle başladı. Deplasmanda 'yı Aminu Umar'ın golü ile 1-0 yenen yeşil-mavililer bu sezon toplamda 2'nci, deplasmanda ise ilk galibiyetini aldı.

temsilcisi Kasımpaşa maçı ile birlikte deplasman maçlarındaki gol yeme serisine de son vermiş oldu. 2015/2016 sezonunun 12'nci haftasında deplasmanında ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçtan sonra Çaykur Rizespor, Süper Lig'de üst üste 37 deplasman maçında da kalesinde gol gördü. Yeşil-mavililer, bu kötü seriye Kasımpaşa maçında son vermiş oldu.

  1. 24.1.2019 10:46
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