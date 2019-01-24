Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a anjiyo yapıldı
24 Ocak 2019, Perşembe
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Başkanı Kartal'a anjiyo yapıldı

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a anjiyo yapıldı

ekiplerinden 'un başkanı Hasan Kartal'a anjiyo yapıldığı bildirildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, başkan Hasan Kartal'ın maçı sonrası rahatsızlandığı ve özel bir hastanenin kardiyoloji servisinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Hasan Kartal'ın 3 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu edildiği vurgulanarak, "Kontrol amaçlı anjiyo yapılan kulüp başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

  1. 24.1.2019 19:05
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