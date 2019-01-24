Aatif 4,5 ay sonra sahaya çıktı
24 Ocak 2019, Perşembe
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Aatif 4,5 ay sonra sahaya çıktı

Aatif 4,5 ay sonra sahaya çıktı

'un yeni transferi Aatif Chahechoue, Kasımpaşa maçı ile birlikte 4,5 ay sonra Spor Toto 'de sahalara geri döndü.

Sezona 'de başlayan Faslı futbolcu, ligin 7'nci haftasında 'a karşı oynanan maçın ardından kadro dışı bırakılmıştı. Aatif'ın yeniden yeşil sahalar dönmesi Karadeniz temsilcisi sayesinde gerçekleşti. Devre arasında Çaykur Rizespor'a olan 32 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçının 78'nci dakikasında Aminu Umar'ın yerine oyuna dahil oldu ve 4,5 ay sonra 'de bir müsabakada görev aldı.
2012-2013 sezonunda Sivasspor'a transfer olan olan Faslı futbolcu, 2013-2014 sezonunda ligde attığı 17 gol ile gol kralı olmuştu. 2016-2017 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Aatif, sarı-lacivertli forma ile toplamda 70 maça çıktı, 14 kez de gol sevinci yaşadı.

  1. 24.1.2019 10:24
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