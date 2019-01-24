7. harika Azubuike – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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7. harika Azubuike

7. harika Azubuike

Ligde sonuncu sırada var olma savaşı veren ve ikinci devreye zaferiyle başlayan , ’da ’ten 21 yaşındaki genç orta sahayı da kiraladı.

Transferin hareketli kulübü Ç.Rize, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 'de sonuncu sırada bulunan ve ikinci yarıya deplasmanda zaferiyle başlayan yeşil-mavililer, sezon başında Yeni 'dan 'ın takımına olan Okechukwu Azubuike'yi sezon sonuna kadar kiraladı. 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha, 'nın; Abarhoun, Aatif, Awaziem, Moroziuk, Nakoulma ve Melnjak'tan sonra devre arasında gerçekleştirdiği 7. transferi oldu.

'AKHİSAR MAÇI 6 PUAN DEĞERİNDE'
Mısır Ligi'nde 6 maçta forma giyen Azubuike, Nijerya 'yla da 1 kez boy gösterdi. Öte yandan Akhisarspor ile evinde oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdüren ekibinde Kosovalı golcü Muriç, karşılaşmanın önemine değindi. 24 yaşındaki genç santrfor, "Bizim için 6 puanlık bu maçı kazanarak lige yeniden başlayacağız. Takım bir olunca, hedef bir olunca herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi. Ayrıca Rizespor, altyapı takımıyla bir hazırlık maçı yaptı ve yeni transferlerden kurulu A takım mücadeleyi 4-0 kazandı.

  1. 24.1.2019
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