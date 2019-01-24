7. harika Azubuike

Transferin hareketli kulübü Ç.Rize, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de sonuncu sırada bulunan ve ikinci yarıya deplasmanda Kasımpaşa zaferiyle başlayan yeşil-mavililer, sezon başında Yeni Malatya'dan Mısır'ın Pyramids takımına transfer olan Okechukwu Azubuike'yi sezon sonuna kadar kiraladı. 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha, Atmaca'nın; Abarhoun, Aatif, Awaziem, Moroziuk, Nakoulma ve Melnjak'tan sonra devre arasında gerçekleştirdiği 7. transferi oldu.



'AKHİSAR MAÇI 6 PUAN DEĞERİNDE'

Mısır Ligi'nde 6 maçta forma giyen Azubuike, Nijerya Milli Takımı'yla da 1 kez boy gösterdi. Öte yandan Akhisarspor ile evinde oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde Kosovalı golcü Muriç, karşılaşmanın önemine değindi. 24 yaşındaki genç santrfor, "Bizim için 6 puanlık bu maçı kazanarak lige yeniden başlayacağız. Takım bir olunca, hedef bir olunca herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi. Ayrıca Rizespor, altyapı takımıyla bir hazırlık maçı yaptı ve yeni transferlerden kurulu A takım mücadeleyi 4-0 kazandı.