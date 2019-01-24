7. harika Azubuike
Ligde sonuncu sırada var olma savaşı veren ve ikinci devreye Kasımpaşa zaferiyle başlayan Atmaca, Mısır’da Pyramids’ten 21 yaşındaki genç orta sahayı da kiraladı.
Transferin hareketli kulübü Ç.Rize, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de sonuncu sırada bulunan ve ikinci yarıya deplasmanda Kasımpaşa zaferiyle başlayan yeşil-mavililer, sezon başında Yeni Malatya'dan Mısır'ın Pyramids takımına transfer olan Okechukwu Azubuike'yi sezon sonuna kadar kiraladı. 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha, Atmaca'nın; Abarhoun, Aatif, Awaziem, Moroziuk, Nakoulma ve Melnjak'tan sonra devre arasında gerçekleştirdiği 7. transferi oldu.
'AKHİSAR MAÇI 6 PUAN DEĞERİNDE'
Mısır Ligi'nde 6 maçta forma giyen Azubuike, Nijerya Milli Takımı'yla da 1 kez boy gösterdi. Öte yandan Akhisarspor ile evinde oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde Kosovalı golcü Muriç, karşılaşmanın önemine değindi. 24 yaşındaki genç santrfor, "Bizim için 6 puanlık bu maçı kazanarak lige yeniden başlayacağız. Takım bir olunca, hedef bir olunca herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi. Ayrıca Rizespor, altyapı takımıyla bir hazırlık maçı yaptı ve yeni transferlerden kurulu A takım mücadeleyi 4-0 kazandı.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
7. harika Azubuike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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