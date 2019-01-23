Rize'de transfer şov
Çaykur Rize, bombaları patlatıyor. Abarhoun, Awaziem, Moroziuk, Aatif ve Nakoulma’dan sonra Hırvat sol bek Melnjak'ı da bitirdi.
Ligin 2. yarısına sezonun flaş ekibi Kasımpaşa'yı deplasmanda devirerek başlayan Çaykur Rize, transferde de bombaları üst üste patlatıyor.
Yeşil-mavililer, Faslı stoper Abarhoun, orta saha Aatif, Nijeryalı stoper Awaziem, Ukraynalı sağ kanat Moroziuk ve Burkina Fasolu forvet Nakoulma'dan sonra 6. transferini bitirmek üzere. Karadeniz ekibi, Slo
venya'da Domzale'de oynayan, 26 yaşındaki Hırvat sol bek Dario Melnjak ile anlaştı.
Kontratı sezon sonu bitecek genç futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlandı ve Melnjak ile 1.5 yıllık imza atıldı. Başarılı sol bek bu sezon Domzale'de oynadığı 25 maçta 6 gol, 3 asist katkısı sağlayıp, dikkat çeken bir performansa imza attı.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Rize'de transfer şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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