Rize'de transfer şov
23 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Rize'de şov

Rize'de transfer şov

, bombaları patlatıyor. Abarhoun, Awaziem, Moroziuk, Aatif ve Nakoulma’dan sonra Hırvat sol bek 'ı da bitirdi.

Ligin 2. yarısına sezonun flaş ekibi Kasımpaşa'yı deplasmanda devirerek başlayan , transferde de bombaları üst üste patlatıyor.

Yeşil-mavililer, Faslı stoper Abarhoun, orta saha Aatif, Nijeryalı stoper Awaziem, Ukraynalı sağ kanat Moroziuk ve Burkina Fasolu forvet Nakoulma'dan sonra 6. transferini bitirmek üzere. Karadeniz ekibi, Slo
venya'da Domzale'de oynayan, 26 yaşındaki Hırvat sol bek Dario ile anlaştı.

Kontratı sezon sonu bitecek genç futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlandı ve Melnjak ile 1.5 yıllık imza atıldı. Başarılı sol bek bu sezon Domzale'de oynadığı 25 maçta 6 gol, 3 asist katkısı sağlayıp, dikkat çeken bir performansa imza attı.

  1. 23.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rize'de transfer şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN