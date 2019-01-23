Rize'de transfer şov

Ligin 2. yarısına sezonun flaş ekibi Kasımpaşa'yı deplasmanda devirerek başlayan Çaykur Rize, transferde de bombaları üst üste patlatıyor.

Yeşil-mavililer, Faslı stoper Abarhoun, orta saha Aatif, Nijeryalı stoper Awaziem, Ukraynalı sağ kanat Moroziuk ve Burkina Fasolu forvet Nakoulma'dan sonra 6. transferini bitirmek üzere. Karadeniz ekibi, Slo

venya'da Domzale'de oynayan, 26 yaşındaki Hırvat sol bek Dario Melnjak ile anlaştı.

Kontratı sezon sonu bitecek genç futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlandı ve Melnjak ile 1.5 yıllık imza atıldı. Başarılı sol bek bu sezon Domzale'de oynadığı 25 maçta 6 gol, 3 asist katkısı sağlayıp, dikkat çeken bir performansa imza attı.