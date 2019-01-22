Chidozie Awaziem Çaykur Rizespor'da
22 Ocak 2019, Salı
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Chidozie Awaziem 'da

Chidozie Awaziem Çaykur Rizespor'da

, Portekiz ekibi Porto’da forma giyen defans oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

, Portekiz Primeira Liga takımı Porto'da forma giyen Nijeryalı defans oyuncusu 'i sezon sonuna kadar kiraladı. Yeni Awaziem, sağlık kontrolünden geçerek yeni takımına katıldı.

  1. 22.1.2019 15:06
  2. Güncelleme: 22.1.2019 15:41
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