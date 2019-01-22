Chidozie Awaziem Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Porto’da forma giyen defans oyuncusu Chidozie Collins Awaziem ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Çaykur Rizespor, Portekiz Primeira Liga takımı Porto'da forma giyen Nijeryalı defans oyuncusu Chidozie Collins Awaziem'i sezon sonuna kadar kiraladı. Yeni transfer Awaziem, sağlık kontrolünden geçerek yeni takımına katıldı.
- 22.1.2019 15:06
- Güncelleme: 22.1.2019 15:41
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Chidozie Awaziem Çaykur Rizespor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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