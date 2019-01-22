Çaykur Rizespor'da transferler devam ediyor
22 Ocak 2019, Salı
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'da transferler devam ediyor

Çaykur Rizespor'da transferler devam ediyor

'in ikinci yarısına galibiyetiyle başlayan 'da çalışmaları devam ediyor.

Ara döneminde Abarhoun, Aatif, Awaziem, Moroziuk ve Nakoulma'yı katan yeşil-mavili ekip altıncı transferini bitirmek üzere. Rizespor, Slovenya'nın Domzale kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Hırvat solbek Dario Melnjak ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübüyle ise görüşmeler sürüyor. Melnjak'ın önümüzdeki günler 'ye gelerek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Öte yandan dün kazanılan maçının ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör , "Her gelen oyuncu takımı daha güçlü yapıyor. Transfer konusunda çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 oyuncuyu daha kadromuza katmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta transferlere bakacağız" demişti.

  1. 22.1.2019 13:18
  2. Güncelleme: 22.1.2019 13:51
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