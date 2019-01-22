Çaykur Rizespor Dario Melnjak ile anlaşma sağladı
Çaykur Rizespor, Domzale forması giyen Dario Melnjak ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlıdefans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor'umuz Slovenya'nın Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Dario Melnjak'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
- 22.1.2019 20:18
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Çaykur Rizespor Dario Melnjak ile anlaşma sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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