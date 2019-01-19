Aberhoune yola çıktı

Süper Lig'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve ikinci devrede var olma savası verecek Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'un stoper istegi yerine getirildi. Yesil-mavililer, Portekiz'de Moreirense'de oynayan Mohamed Aberhoune için girisimlere basladı ve bu transferde mutlu sona ulastı. Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Aatif ile anlastıkları esnada Aberhoune'le de el sıkıstıklarını açıklamıstı. Yesil-mavili camiayı heyecanlandıran haber 29 yasındaki Faslı savunmacıdan geldi. Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada instagram hesabından bavullarıyla birlikte havaalanındaki fotografını paylastı. 1.87 boyundaki Aberhoune, bu sezon 16 maçta oynarken, 7 kez de Fas Milli Takımı için ter döktü.