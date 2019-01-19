Aberhoune yola çıktı
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Aberhoune yola çıktı

Aberhoune yola çıktı

Rizespor’un anlastıgı ’de ’de oynayan Faslı stoper, Rize’ye hareket etti.

'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve ikinci devrede var olma savası verecek 'da 'un stoper istegi yerine getirildi. Yesil-mavililer, 'de 'de oynayan Mohamed Aberhoune için girisimlere basladı ve bu transferde mutlu sona ulastı. Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Aatif ile anlastıkları esnada Aberhoune'le de el sıkıstıklarını açıklamıstı. Yesil-mavili camiayı heyecanlandıran haber 29 yasındaki Faslı savunmacıdan geldi. Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada instagram hesabından bavullarıyla birlikte havaalanındaki fotografını paylastı. 1.87 boyundaki Aberhoune, bu sezon 16 maçta oynarken, 7 kez de Fas Milli Takımı için ter döktü.

  1. 19.1.2019
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