Aberhoune yola çıktı
Rizespor’un anlastıgı Portekiz’de Moreirense’de oynayan Faslı stoper, Rize’ye hareket etti.
Süper Lig'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve ikinci devrede var olma savası verecek Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'un stoper istegi yerine getirildi. Yesil-mavililer, Portekiz'de Moreirense'de oynayan Mohamed Aberhoune için girisimlere basladı ve bu transferde mutlu sona ulastı. Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Aatif ile anlastıkları esnada Aberhoune'le de el sıkıstıklarını açıklamıstı. Yesil-mavili camiayı heyecanlandıran haber 29 yasındaki Faslı savunmacıdan geldi. Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada instagram hesabından bavullarıyla birlikte havaalanındaki fotografını paylastı. 1.87 boyundaki Aberhoune, bu sezon 16 maçta oynarken, 7 kez de Fas Milli Takımı için ter döktü.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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