Aatif Rize’de

Süper Lig'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve 2. devrede var olma savaşı verecek Çaykur Rize, Aatif Chahechouhe transferini nihayet sonuçlandırdı. Yeşil-mavililer, F.Bahçe'nin 32 yaşındaki Faslı yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı. Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal, "F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a çok teşekkür ediyoruz, transferde bize büyük kolaylık sağladı" dedi.



SIRADA ABERHOUNE VAR

Bu sezon F.Bahçe'de kadro dışı kalana kadar sadece 4 maçta oynayan Aatif, 2013-14'te Sivas formasıyla attığı 17 golle, krallık tahtına oturmuştu. Bu arada Bal, bir transfer müjdesi daha verdi. Bal, Portekiz'de Moreirense'de oynayan, 29 yaşında ve 1.87 boyundaki Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile prensipte anlaştıklarını ve birkaç güne transferin resmiyet kazanacağını bildirdi.