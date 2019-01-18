Aatif Rize’de
F.Bahçe’den sezon sonuna kadar kiralanan ofansif orta sahanın, 850 bin euro alacağı ve ligde kalınırsa da 100 bin euro kazanacağı öğrenildi.
Süper Lig'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve 2. devrede var olma savaşı verecek Çaykur Rize, Aatif Chahechouhe transferini nihayet sonuçlandırdı. Yeşil-mavililer, F.Bahçe'nin 32 yaşındaki Faslı yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı. Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal, "F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a çok teşekkür ediyoruz, transferde bize büyük kolaylık sağladı" dedi.
SIRADA ABERHOUNE VAR
Bu sezon F.Bahçe'de kadro dışı kalana kadar sadece 4 maçta oynayan Aatif, 2013-14'te Sivas formasıyla attığı 17 golle, krallık tahtına oturmuştu. Bu arada Bal, bir transfer müjdesi daha verdi. Bal, Portekiz'de Moreirense'de oynayan, 29 yaşında ve 1.87 boyundaki Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile prensipte anlaştıklarını ve birkaç güne transferin resmiyet kazanacağını bildirdi.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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