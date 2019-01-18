Aatif Rize’de – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Aatif Rize’de

Aatif Rize’de

F.Bahçe’den sezon sonuna kadar kiralanan ofansif orta sahanın, 850 bin euro alacağı ve ligde kalınırsa da 100 bin euro kazanacağı öğrenildi.

'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve 2. devrede var olma savaşı verecek , transferini nihayet sonuçlandırdı. Yeşil-mavililer, F.Bahçe'nin 32 yaşındaki Faslı yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı. Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal, "F.Bahçe Başkanı 'a çok teşekkür ediyoruz, transferde bize büyük kolaylık sağladı" dedi.

SIRADA ABERHOUNE VAR
Bu sezon F.Bahçe'de kadro dışı kalana kadar sadece 4 maçta oynayan Aatif, 2013-14'te Sivas formasıyla attığı 17 golle, krallık tahtına oturmuştu. Bu arada Bal, bir müjdesi daha verdi. Bal, Portekiz'de Moreirense'de oynayan, 29 yaşında ve 1.87 boyundaki Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile prensipte anlaştıklarını ve birkaç güne transferin resmiyet kazanacağını bildirdi.

  1. 18.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aatif Rize’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN