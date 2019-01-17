Rize’ye Faslı stoper
Rizespor’un, Portekiz’de Moreirense’de oynayan 29 yaşındaki Aberhoune ile anlaştığı öğrenildi.
Süper Lig'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve 2. devrede var olma savaşı verecek Ç.Rize'de Okan Buruk'un isteği üzerine stopere takviye yapılacak. Bunun üzerine yeşil-mavililerin, Portekiz'de Moreirense'de oynayan Mohamed Aberhoune'yi radarına aldığı öğrenildi. 29 yaşındaki Faslı stoper için girişimlere başlayan Karadeniz ekibinde transfer komitesinin, Aberhoune ile her konuda el sıkıştığı bildirildi. Bonservis pazarlıklarının sürdüğü kaydedilirken, anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi. 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 16 maçta oynarken, 7 kez de Fas Milli Takımı için ter döktü.
MUSTAFA'DAN PAŞA'YA GÖZDAĞI
Rizespor'un 25 yaşındaki genç 10 numarası Mustafa Saymak, 2. yarının ilk maçında konuk olacakları Kasımpaşa'ya gözdağı verdi. Saymak, "Her maçı final göreceğiz. Kazanmamız gerekiyor. Lige yeniden başlamak istiyoruz. Hollanda'dan gelince biraz adaptasyon problemi yaşadım. 2. yarıda takıma daha çok katkı yapmak istiyorum. Kasımpaşa maçında iyi bir performans gösterebilirsem inşallah gerisi de gelir" ifadelerini kullandı. Mustafa Saymak, ilk yarıda 11 maçta forma giydi, 2 asist yaptı.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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