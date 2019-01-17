Rize’ye Faslı stoper – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Rize’ye Faslı stoper

Rize’ye Faslı stoper

’un, ’de ’de oynayan 29 yaşındaki Aberhoune ile anlaştığı öğrenildi.

'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve 2. devrede var olma savaşı verecek Ç.Rize'de 'un isteği üzerine stopere takviye yapılacak. Bunun üzerine yeşil-mavililerin, 'de 'de oynayan Mohamed Aberhoune'yi radarına aldığı öğrenildi. 29 yaşındaki Faslı stoper için girişimlere başlayan ekibinde transfer komitesinin, Aberhoune ile her konuda el sıkıştığı bildirildi. Bonservis pazarlıklarının sürdüğü kaydedilirken, anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi. 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 16 maçta oynarken, 7 kez de Fas için ter döktü.

MUSTAFA'DAN PAŞA'YA GÖZDAĞI
'un 25 yaşındaki genç 10 numarası , 2. yarının ilk maçında konuk olacakları 'ya gözdağı verdi. Saymak, "Her maçı final göreceğiz. Kazanmamız gerekiyor. Lige yeniden başlamak istiyoruz. 'dan gelince biraz adaptasyon problemi yaşadım. 2. yarıda takıma daha çok katkı yapmak istiyorum. Kasımpaşa maçında iyi bir performans gösterebilirsem inşallah gerisi de gelir" ifadelerini kullandı. Mustafa Saymak, ilk yarıda 11 maçta forma giydi, 2 asist yaptı.

  1. 17.1.2019
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