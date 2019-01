Rize’ye Faslı stoper

Süper Lig'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve 2. devrede var olma savaşı verecek Ç.Rize'de Okan Buruk'un isteği üzerine stopere takviye yapılacak. Bunun üzerine yeşil-mavililerin, Portekiz'de Moreirense'de oynayan Mohamed Aberhoune'yi radarına aldığı öğrenildi. 29 yaşındaki Faslı stoper için girişimlere başlayan Karadeniz ekibinde transfer komitesinin, Aberhoune ile her konuda el sıkıştığı bildirildi. Bonservis pazarlıklarının sürdüğü kaydedilirken, anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi. 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 16 maçta oynarken, 7 kez de Fas Milli Takımı için ter döktü.



MUSTAFA'DAN PAŞA'YA GÖZDAĞI

Rizespor'un 25 yaşındaki genç 10 numarası Mustafa Saymak, 2. yarının ilk maçında konuk olacakları Kasımpaşa'ya gözdağı verdi. Saymak, "Her maçı final göreceğiz. Kazanmamız gerekiyor. Lige yeniden başlamak istiyoruz. Hollanda'dan gelince biraz adaptasyon problemi yaşadım. 2. yarıda takıma daha çok katkı yapmak istiyorum. Kasımpaşa maçında iyi bir performans gösterebilirsem inşallah gerisi de gelir" ifadelerini kullandı. Mustafa Saymak, ilk yarıda 11 maçta forma giydi, 2 asist yaptı.