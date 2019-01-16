Rize Aatıf’ı bekliyor

Süper Lig'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve ikinci devrede var olma savaşı verecek Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk transfer çalışmaları hakkında çarpıcı detaylar verdi. Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe'den Aatif'in çok istedikleri bir oyuncu olduğunu kaydederek, "Aatif ile ilgili net gelişme bekliyoruz. Biz elimizden gelen en iyi teklifi yaptık. Aatif tekrar kulübü ile konuşacak. Fenerbahçe de Rizespor'a gelmesi için çok yardımcı oldu. Arada ufak tefek pürüzler kaldı" dedi. Çok iyi oyuncular bulduklarını ama transfer çalışmalarının istendiği gibi gitmediğini vurgulayan Okan Buruk, "Bu hafta iki oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Belirlediğimiz mevkiler var. Stoper, sol bek, orta saha ve hücum hattına birer oyuncu transfer etmek istiyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçına yetiştiririz" diye konuştu.



ATMACA'YI LİGDE TUTACAĞIZ

Rizespor, yeni transferleri D.Kiev'den sağ kanat Moroziuk ve Nantes'ten forvet Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İki futbolcu da Rizespor'u Süper Lig'de tutacaklarının sözünü verdi.