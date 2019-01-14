Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında 21 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antalya'da devre arası hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekip, bir günlük iznin ardından Rize'de toplandı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Buruk'un, oyunculara uyarılarda bulunduğu idman, şut ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Musa Çağıran, antrenmanda takımdan ayrı koştu.
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 14.1.2019 20:53
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