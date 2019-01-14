Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
14 Ocak 2019, Pazartesi
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maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

, 'in ikinci yarısının ilk haftasında 21 Ocak Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antalya'da devre arası hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekip, bir günlük iznin ardından Rize'de toplandı. Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Buruk'un, oyunculara uyarılarda bulunduğu idman, şut ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Musa Çağıran, antrenmanda takımdan ayrı koştu.

, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 14.1.2019 20:53
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