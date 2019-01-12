Denizlispor Rize'ye diş geçiremedi
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Denizlispor Rize'ye diş geçiremedi

Denizlispor Rize'ye diş geçiremedi

Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da girdiği kampta sürdüren Denizlispor, Karadeniz ekibi ile hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını Denzlispor, tecrübeli golcüsü 'ın 24. dakikada attığı gol ile 1-0 önde kapandı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Rizespor oldu. Rize, 51. dakikada Vedat Muric ve 77. dakikada Eren Karadağ'ın attığı goller ile yeşil-siyahlı ekip karşısında 2-1'lik üstünlük sağladı. Karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı.

  1. 12.1.2019 18:58
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