Denizlispor Rize'ye diş geçiremedi
Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da girdiği kampta sürdüren Denizlispor, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını Denzlispor, tecrübeli golcüsü Recep Niyaz'ın 24. dakikada attığı gol ile 1-0 önde kapandı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Rizespor oldu. Rize, 51. dakikada Vedat Muric ve 77. dakikada Eren Karadağ'ın attığı goller ile yeşil-siyahlı ekip karşısında 2-1'lik üstünlük sağladı. Karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı.
- 12.1.2019 18:58
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Denizlispor Rize'ye diş geçiremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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