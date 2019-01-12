Çifte bomba!

Lig'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci devrede yapacağı var olma savaşı için transfer taarruzuna başladı. Yeşil-mavililer, D.Kiev'den kiraladığı 30 yaşındaki sağ kanat Mykola Moroziuk'tan sonra bir bomba daha patlattı. Karadeniz ekibi, daha önce Türkiye'de Mersin İY ve Kayserispor formaları giyen Burkina Fasolu forvet Prejuce Niguimbe Nakoulma'yı transfer etti. 2014 yılında Mersin İY formasıyla başladığı Türkiye kariyerine, 2016-17'de Kayserispor'da devam eden ve burada yarım sezonda 13 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 31 yaşındaki tecrübeli yıldız, devre arasında Fransa Ligue 1 takımı Nantes'ın yolunu tuttu. Fransa'da uyum sorunu yaşayan Nakoulma, geçen sezon oynadığı 18 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırdı. Kulübünden ayrılan ve bonservisi elindeki Afrikalı futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Sağ ve sol açıkta da görev yapabilen başarılı oyuncu 52 kez görev aldığı Burkina Faso'da 3 gol attı. Öte yandan Atmaca'nın diğer transferi Mykola- Moroziuk'la yarım sezon kiralık olarak imzalar atıldı.



'EN AZ 4 TRANSFER YAPACAĞIZ'

Transfer taarruzuna başlayan Çaykur Rizespor, dört koldan araştırmalarını sürdürüyor. Moroziuk ve Nakoulma transferlerinin ardından kadroya takviyeye devam edeceklerini vurgulayan Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "En az 4 transfer yapacağız" ifadeleriyle yeşil-mavili camiaya müjde verdi. Ali



ÇAMDALI GÖNDERİLDİ

Rizespor'da bir ayrılık daha yaşandı. Yeşil-mavililer, sezon başında transfer ettiği 34 yaşındaki tecrübeli ön libero Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 2020'ye kadar kontratı bulunan Çamdalı, ilk yarıda 11 maçta oynadı ve 1 gol attı.