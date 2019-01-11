Ç.Rizespor Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar anlaştı
11 Ocak 2019, Cuma
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Ç.Rizespor Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar anlaştı

Ç.Rizespor Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar anlaştı

ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

, ikinci yarı hazırlıklarını transferlerle de devam ettiriyor. Karadeniz ekibi, 1 takımlarından FC Nantes takımında forma giyen 'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu. Mavi-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes'ta forma giyen Burkina Fasolu, forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Nguimbe Prejuce Nakoulma'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

  1. 11.1.2019 18:25
  2. Güncelleme: 11.1.2019 18:27
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