Ç.Rizespor Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar anlaştı
Çaykur Rizespor Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını transferlerle de devam ettiriyor. Karadeniz ekibi, Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes takımında forma giyen Nguimbe Prejuce Nakoulma'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu. Mavi-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes'ta forma giyen Burkina Fasolu, forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Nguimbe Prejuce Nakoulma'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
- 11.1.2019 18:25
- Güncelleme: 11.1.2019 18:27
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
vaner İnşallah sezon sonunda da keyifli olacağız. Şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaşdır.
Ç.Rizespor Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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