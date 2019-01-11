Ç.Rizespor Mykola Moroziuk ile sezon sonuna kadar anlaştı
11 Ocak 2019, Cuma
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Ç.Rizespor ile sezon sonuna kadar anlaştı

Ç.Rizespor Mykola Moroziuk ile sezon sonuna kadar anlaştı

, Dynamo Kiev'de forma giyen ile sezon sonuna kadar anlaştı.

ekiplerinden , takımlarından 'de forma giyen savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncuya hoş geldin mesajı yayınlanarak, 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

  1. 11.1.2019 18:27
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