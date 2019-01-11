Çaykur Rizespor'da Morozyuk sesleri
Çaykur Rizespor'a transferi konuşulan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşinin yaptığı paylaşımlar, taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Dinamo Kiev'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mykola Morozyuk, Çaykur Rizespor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Morozyuk'un Gladkyy'den sonra bu sezon yeşil mavililerin kadrosuna kattığı ikinci Ukraynalı futbolcu olduğunun altı çizilirken, Gladkyy'in Süper Lig'de oynadığı 8 maçta da gol kaydedemediğine vurgu yapıldı.
Gladkyy gibi kariyeri boyunca Ukrayna dışında hiçbir takımda forma giymeyen Morozyuk, bu transferin gerçekleşmesi halinde ilk kez ülkesi dışında Çaykur Rizespor'un formasını giyecek. Bu sezon 20 maçta Dinamo Kiev forması giyen Morozyuk 1 gol attı, 3 de asist yaptı.
Öte yandan oyuncunun eşi olan İrina Morozyuk, Çaykur Rizespor'un resmi sosyal medya hesaplarını takibe alırken, Yeşil-beyazlı taraftarların kendisine gönderdiği fotoğrafları da instagram hesabından paylaştı.
- 11.1.2019 11:22
- Güncelleme: 11.1.2019 11:33
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
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