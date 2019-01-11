Çaykur Rizespor'da Morozyuk sesleri
11 Ocak 2019, Cuma
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'da Morozyuk sesleri

Çaykur Rizespor'da Morozyuk sesleri

'a transferi konuşulan Ukraynalı futbolcu 'un eşinin yaptığı paylaşımlar, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

basınında yer alan haberlere göre, 'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu , ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Morozyuk'un Gladkyy'den sonra bu sezon yeşil mavililerin kadrosuna kattığı ikinci Ukraynalı futbolcu olduğunun altı çizilirken, Gladkyy'in 'de oynadığı 8 maçta da gol kaydedemediğine vurgu yapıldı.

Gladkyy gibi kariyeri boyunca Ukrayna dışında hiçbir takımda forma giymeyen Morozyuk, bu transferin gerçekleşmesi halinde ilk kez ülkesi dışında Çaykur Rizespor'un formasını giyecek. Bu sezon 20 maçta Dinamo Kiev forması giyen Morozyuk 1 gol attı, 3 de asist yaptı.
Öte yandan oyuncunun eşi olan İrina Morozyuk, Çaykur Rizespor'un resmi sosyal medya hesaplarını takibe alırken, Yeşil-beyazlı taraftarların kendisine gönderdiği fotoğrafları da instagram hesabından paylaştı.

  1. 11.1.2019 11:22
  2. Güncelleme: 11.1.2019 11:33
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