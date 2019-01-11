Çaykur Rizespor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
11 Ocak 2019, Cuma
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'da ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

ekiplerinden 'da futbolcu 'nın sözleşmesi feshedildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Çamdalı ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, 'a hizmetlerinden dolayı 34 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarı dileğinde bulunuldu.

  1. 12.1.2019 00:25
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