Çaykur Rizespor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcu Ali Çamdalı'nın sözleşmesi feshedildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Çamdalı ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.
Açıklamada, Çaykur Rizespor'a hizmetlerinden dolayı 34 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarı dileğinde bulunuldu.
- 12.1.2019 00:25
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Çaykur Rizespor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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