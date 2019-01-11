Çaykur Rizespor'a Ukraynalı kanat
11 Ocak 2019, Cuma
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'a Ukraynalı kanat

Çaykur Rizespor'a Ukraynalı kanat

, D.Kiev’den 30 yaşındaki Morozyuk’u kiraladı. Aatıf transferinde de Fenerbaahçe’yle anlaştı, Faslı yıldızın vereceği kararı bekliyor.

Transfere hız veren Ç.Rizespor, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Aatıf için F.Bahçe'yle anlaşan Atmaca, Faslı yıldızını kararını bekliyor. Teknik Direktör , "Aatif ile ilgilendik ve şartlarımızı sunduk. Oyuncunun kararını bekliyoruz" dedi. Yeşil-mavililer, Ukrayna'da Dynamo Kiev'de forma giyen Mykola Moroziuk'u da kiraladı. 30 yaşındaki tecrübeli sağ kanat, bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.

  1. 11.1.2019
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