Çaykur Rizespor'a Ukraynalı kanat
Çaykur Rizespor, D.Kiev’den 30 yaşındaki Morozyuk’u kiraladı. Aatıf transferinde de Fenerbaahçe’yle anlaştı, Faslı yıldızın vereceği kararı bekliyor.
Transfere hız veren Ç.Rizespor, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Aatıf için F.Bahçe'yle anlaşan Atmaca, Faslı yıldızını kararını bekliyor. Teknik Direktör Okan Buruk, "Aatif ile ilgilendik ve şartlarımızı sunduk. Oyuncunun kararını bekliyoruz" dedi. Yeşil-mavililer, Ukrayna'da Dynamo Kiev'de forma giyen Mykola Moroziuk'u da kiraladı. 30 yaşındaki tecrübeli sağ kanat, bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.
- 11.1.2019
-
Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
-
Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
-
Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Çaykur Rizespor'a Ukraynalı kanat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.