Transfere hız veren Ç.Rizespor, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Aatıf için F.Bahçe'yle anlaşan Atmaca, Faslı yıldızını kararını bekliyor. Teknik Direktör Okan Buruk, "Aatif ile ilgilendik ve şartlarımızı sunduk. Oyuncunun kararını bekliyoruz" dedi. Yeşil-mavililer, Ukrayna'da Dynamo Kiev'de forma giyen Mykola Moroziuk'u da kiraladı. 30 yaşındaki tecrübeli sağ kanat, bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.