Okan Buruk 6 oyuncu istiyor
10 Ocak 2019, Perşembe
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6 oyuncu istiyor

Okan Buruk 6 oyuncu istiyor

’den Aatıf’la el sıkışan ’de, , “En az altı futbolcu üzerinde duruyoruz. Bu 7 ya da 8’e de çıkabilir” dedi.

İkinci yarıda var olma savaşı verecek Rizespor'da Teknik Direktör , transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buruk, "En az 6 oyuncu üzerinde duruyoruz. Yabancılarda da 5 isimle yolları ayıracağız, Türkler'den de ayrılan olacak. 6 diyoruz ama bu 7 ya da 8'e çıkabilir. Burada bizle beraber olan 3 yabancı oyuncumuz daha var menajerleriyle konuştuk. Ligimizi bilen oyuncularla yaptığımız görüşmeler var. Yurt dışından çok uzun aralar vermemiş liglerden oyuncular bakıyoruz. Hazır oyuncular üzerinde duruyoruz" diye konuştu.

  1. 10.1.2019
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