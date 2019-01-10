Okan Buruk 6 oyuncu istiyor

İkinci yarıda var olma savaşı verecek Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buruk, "En az 6 oyuncu üzerinde duruyoruz. Yabancılarda da 5 isimle yolları ayıracağız, Türkler'den de ayrılan olacak. 6 diyoruz ama bu 7 ya da 8'e çıkabilir. Burada bizle beraber olan 3 yabancı oyuncumuz daha var menajerleriyle konuştuk. Ligimizi bilen oyuncularla yaptığımız görüşmeler var. Yurt dışından çok uzun aralar vermemiş liglerden oyuncular bakıyoruz. Hazır oyuncular üzerinde duruyoruz" diye konuştu.