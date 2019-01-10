Çaykur Rizespor'dan çifte transfer
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 12 puanla son sırada kapatan Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Yeşil mavili ekip bu doğrultuda daha önce Türkiye'de Mersin İdman Yurdu ve Kayserispor forması giyen ve son olarak Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'de görev yapan Prejuce Niguimbe Nakoulma'yı kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezon Nantes formasıyla 18 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. Nakoulma'nın önümüzdeki günlerde Rizespor ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Öte yandan Rizespor'un diğer bir transferi ise Dynamo Kiev'den sağ bek Mykola Morozyuk'u oldu. Morozyuk, sezon sonuna kadar kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyecek.
- 10.1.2019 21:22
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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