Çaykur Rizespor'dan çifte transfer
10 Ocak 2019, Perşembe
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'dan çifte transfer

Çaykur Rizespor'dan çifte transfer

'in ilk yarısını 12 puanla son sırada kapatan , ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil mavili ekip bu doğrultuda daha önce Türkiye'de ve forması giyen ve son olarak Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'de görev yapan Prejuce Niguimbe Nakoulma'yı kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezon Nantes formasıyla 18 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. Nakoulma'nın önümüzdeki günlerde Rizespor ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Öte yandan Rizespor'un diğer bir transferi ise Dynamo Kiev'den sağ bek Mykola Morozyuk'u oldu. Morozyuk, sezon sonuna kadar kiralık olarak forması giyecek.

  1. 10.1.2019 21:22
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