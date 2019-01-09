Aatif Rizespor'a!
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’nin 32 yaşındaki Faslı sol kanadı ile anlaştı. Başkanların, resmiyete dökmek için buluşması bekleniyor.
Çaykur Rizespor, ara transferde atağa kalktı. Mavi-yeşilli yönetim, F.Bahçe forması giyen Aatif Chahechouhe'yu bitirme noktasına getirdi. 32 yaşındaki Faslı sol kanatla anlaşma sağlayan Karadeniz ekip, sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor. Ç. Rize Başkanı Hasan Kartal ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un transfere son noktayı koymak için bir araya geleceği bildirildi. Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Aatif, geçtiğimiz günlerde affedilmişti. 2016'dan beri F.Bahçe'de oynayan tecrübeli oyuncu, 70 maçta 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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