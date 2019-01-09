Aatif Rizespor'a!
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Aatif Rizespor'a!

Aatif Rizespor'a!

Karadeniz ekibi, ’nin 32 yaşındaki Faslı sol kanadı ile anlaştı. Başkanların, resmiyete dökmek için buluşması bekleniyor.

, ara transferde atağa kalktı. Mavi-yeşilli yönetim, F.Bahçe forması giyen 'yu bitirme noktasına getirdi. 32 yaşındaki Faslı sol kanatla anlaşma sağlayan Karadeniz ekip, sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor. Ç. Rize Başkanı Hasan Kartal ve F.Bahçe Başkanı 'un transfere son noktayı koymak için bir araya geleceği bildirildi. Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Aatif, geçtiğimiz günlerde affedilmişti. 2016'dan beri F.Bahçe'de oynayan tecrübeli oyuncu, 70 maçta 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

  1. 9.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aatif Rizespor'a! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN