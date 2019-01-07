"İkinci yarı farklı olacak"

Çaykur Rizespor'un Nijeryalı yıldızı Aminu Umar, ikinci yarıda takımı düşme hattından çıkaracaklarının sözünü verdi. Umar, "2. yarıda her şey farklı olacak. Daha iyi bir Rize sahada olacak. Kaliteli bir kadromuz var. İlk yarıda bunu skorlara yansıtamadık" yorumunu yaptı.