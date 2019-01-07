"İkinci yarı farklı olacak"
Çaykur Rizespor'un Nijeryalı yıldızı Aminu Umar, ikinci yarıda takımı düşme hattından çıkaracaklarının sözünü verdi.
Çaykur Rizespor'un Nijeryalı yıldızı Aminu Umar, ikinci yarıda takımı düşme hattından çıkaracaklarının sözünü verdi. Umar, "2. yarıda her şey farklı olacak. Daha iyi bir Rize sahada olacak. Kaliteli bir kadromuz var. İlk yarıda bunu skorlara yansıtamadık" yorumunu yaptı.
- 7.1.2019
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Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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