"İkinci yarı farklı olacak" – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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"İkinci yarı farklı olacak"

"İkinci yarı farklı olacak"

'un Nijeryalı yıldızı , takımı düşme hattından çıkaracaklarının sözünü verdi.

'un Nijeryalı yıldızı , takımı düşme hattından çıkaracaklarının sözünü verdi. Umar, "2. yarıda her şey farklı olacak. Daha iyi bir Rize sahada olacak. Kaliteli bir kadromuz var. İlk yarıda bunu skorlara yansıtamadık" yorumunu yaptı.

  1. 7.1.2019
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