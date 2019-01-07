Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'la yollar ayrıldı
07 Ocak 2019, Pazartesi
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'da 'la yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'la yollar ayrıldı

ekiplerinden 'da 'ın sözleşmesi feshedildi.

ekiplerinden 'da 'ın sözleşmesi feshedildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Robin Yalçın ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

Çaykur Rizaspor'a hizmetlerinden dolayı oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarı dileğinde bulunuldu.

  1. 7.1.2019 13:47
  2. Güncelleme: 7.1.2019 16:21
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