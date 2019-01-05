Çaykur Rizespor'un devre arası kampı
05 Ocak 2019, Cumartesi
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'un devre arası kampı

Çaykur Rizespor'un devre arası kampı

, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-mavili ekip, teknik direktör yönetiminde çalıştı.

Koşuyla başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-mavili ekipte, tedavisi süren Musa Çağıran, pas çalışmasında yer alırken, daha sonra yarı sahada takımdan ayrı koştu.

Karadeniz ekibinde, sakatlığı dolayısıyla tedavi için Almanya'da bulunan Koray Altınay da bu akşam Antalya kampına katıldı.

, ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

  1. 5.1.2019 20:30
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