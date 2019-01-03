Muğdat ve El Kabir listede – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Muğdat ve listede

Muğdat ve El Kabir listede

Rizespor, G.Saray’ın kanat oyuncusu ve A.Gücü’nün golcüsünün peşinde.

Ligde sonuncu sıradaki , transfere hız verdi. Birçok ismi gündemine alan yeşil-mavililer, 'da ilk yarıda fazla şans bulamayan, geçen sezonun parlayan isimlerinden ile ligde ilk yarıda 6 gol atan Ankaragücü'nün Faslı golcüsü için beklemeye geçti. Sportif Direktör Yılmaz Bal, "Muğdat Çelik'i takımımızda görmek isteriz. Galatasaray'ın Muğdat'la ilgili kararını bekliyoruz. El Kabir kulübünden ayrılırsa gündemimizde olabilir" dedi. Bu arada Başkan Hasan , takviye yapacaklarını belirterek "En az 4-5 oyuncu etmeye çalışacağız" diye camiaya müjde verdi.

  1. 3.1.2019
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