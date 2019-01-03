Muğdat ve El Kabir listede
Rizespor, G.Saray’ın kanat oyuncusu ve A.Gücü’nün golcüsünün peşinde.
Ligde sonuncu sıradaki Çaykur Rizespor, transfere hız verdi. Birçok ismi gündemine alan yeşil-mavililer, Galatasaray'da ilk yarıda fazla şans bulamayan, geçen sezonun parlayan isimlerinden Muğdat Çelik ile ligde ilk yarıda 6 gol atan Ankaragücü'nün Faslı golcüsü El Kabir için beklemeye geçti. Sportif Direktör Yılmaz Bal, "Muğdat Çelik'i takımımızda görmek isteriz. Galatasaray'ın Muğdat'la ilgili kararını bekliyoruz. El Kabir kulübünden ayrılırsa gündemimizde olabilir" dedi. Bu arada Başkan Hasan Kartal, takviye yapacaklarını belirterek "En az 4-5 oyuncu transfer etmeye çalışacağız" diye camiaya müjde verdi.
- 3.1.2019
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Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
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Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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