Muğdat ve El Kabir listede

Ligde sonuncu sıradaki Çaykur Rizespor, transfere hız verdi. Birçok ismi gündemine alan yeşil-mavililer, Galatasaray'da ilk yarıda fazla şans bulamayan, geçen sezonun parlayan isimlerinden Muğdat Çelik ile ligde ilk yarıda 6 gol atan Ankaragücü'nün Faslı golcüsü El Kabir için beklemeye geçti. Sportif Direktör Yılmaz Bal, "Muğdat Çelik'i takımımızda görmek isteriz. Galatasaray'ın Muğdat'la ilgili kararını bekliyoruz. El Kabir kulübünden ayrılırsa gündemimizde olabilir" dedi. Bu arada Başkan Hasan Kartal, takviye yapacaklarını belirterek "En az 4-5 oyuncu transfer etmeye çalışacağız" diye camiaya müjde verdi.