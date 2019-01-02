El Kabir’e kanca – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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’e kanca

El Kabir’e kanca

Ligde 2. yarıda ‘var olma savaşı’ yapacak, sonuncu sıradaki yeşil-mavililer, Ankaragücü ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Faslı golcü ile söz kesti

Ligde ilk yarıyı sonuncu sırada bitiren Ç.Rizespor, taarruzuna başladı. ekibinin, Ankaragücü ile yollarını ayırmak üzere olan ile söz kestiği öğrenildi. Başkent ekibindeki kriz nedeniyle alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Faslı yıldıza, sarılacivertlilerden olumlu yanıt gelmesi bekleniyor. Kontratı sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki El Kabir'in de Rize'nin teklifine sıcak baktığı bildirildi. İlk devrede 16 maçta 6 golle oynayan tecrübeli golcü, sağ ve sol açıkta da oynayabiliyor.

WELLITON AN MESELESİ
Atmaca'nın 32 yaşındaki Welliton için de kulübü Sharjah ile pazarlık masasında olduğu kaydedildi. Yönetimin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibini, ödeme planında iknaya yakın olduğu belirtildi. Daha önce 'la anlaşan fakat bonservis bedeli yatmayınca başka kulüplerle görüşmeye başlayan sambacının da Rize'ye sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde Mersin İY ve formaları da giyen tecrübeli golcü, 2017'de 1.5 milyon euro'ya Sharjah'a gitmişti.

TRANSFER LİSTESİ KABARIK
Dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren 'un gündeminde; 'dan Muğdat Çelik, , 'den , 'tan Larin'in de bulunduğu bildirildi.

  1. 2.1.2019
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