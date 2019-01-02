El Kabir’e kanca
Ligde 2. yarıda ‘var olma savaşı’ yapacak, sonuncu sıradaki yeşil-mavililer, Ankaragücü ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Faslı golcü ile söz kesti
Ligde ilk yarıyı sonuncu sırada bitiren Ç.Rizespor, transfer taarruzuna başladı. Karadeniz ekibinin, Ankaragücü ile yollarını ayırmak üzere olan El Kabir ile söz kestiği öğrenildi. Başkent ekibindeki kriz nedeniyle alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Faslı yıldıza, sarılacivertlilerden olumlu yanıt gelmesi bekleniyor. Kontratı sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki El Kabir'in de Rize'nin teklifine sıcak baktığı bildirildi. İlk devrede 16 maçta 6 golle oynayan tecrübeli golcü, sağ ve sol açıkta da oynayabiliyor.
WELLITON AN MESELESİ
Atmaca'nın 32 yaşındaki Welliton için de kulübü Sharjah ile pazarlık masasında olduğu kaydedildi. Yönetimin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibini, ödeme planında iknaya yakın olduğu belirtildi. Daha önce Erzurum'la anlaşan fakat bonservis bedeli yatmayınca başka kulüplerle görüşmeye başlayan sambacının da Rize'ye sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde Mersin İY ve Kayseri formaları da giyen tecrübeli golcü, 2017'de 1.5 milyon euro'ya Sharjah'a gitmişti.
TRANSFER LİSTESİ KABARIK
Dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor'un gündeminde; Galatasaray'dan Muğdat Çelik, Ahmet Çalık, Başakşehir'den Kerim Frei, Beşiktaş'tan Larin'in de bulunduğu bildirildi.
- 2.1.2019
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Adım adım Cimbom’a geliyor
Toplam 1
Yorum
drogba Anadolu klüpleri genç yetenekler bulurken 34 yaş nedir yahu.. Ozan gibi adamlar monte edin şu takıma.. Başarıya aç,GS forma kıymeti bilecek
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Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
ms Ya olamazsan ne olacak digerleri bostan korkulugumu baskannnn
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Fikret Orman: Memnun değilim
Toplam 3
Yorum
Misafir Biz de Larin'e 1.7 milyon Euro veren yönetimden memnun değiliz.
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