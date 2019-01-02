El Kabir’e kanca

Ligde ilk yarıyı sonuncu sırada bitiren Ç.Rizespor, transfer taarruzuna başladı. Karadeniz ekibinin, Ankaragücü ile yollarını ayırmak üzere olan El Kabir ile söz kestiği öğrenildi. Başkent ekibindeki kriz nedeniyle alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Faslı yıldıza, sarılacivertlilerden olumlu yanıt gelmesi bekleniyor. Kontratı sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki El Kabir'in de Rize'nin teklifine sıcak baktığı bildirildi. İlk devrede 16 maçta 6 golle oynayan tecrübeli golcü, sağ ve sol açıkta da oynayabiliyor.



WELLITON AN MESELESİ

Atmaca'nın 32 yaşındaki Welliton için de kulübü Sharjah ile pazarlık masasında olduğu kaydedildi. Yönetimin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibini, ödeme planında iknaya yakın olduğu belirtildi. Daha önce Erzurum'la anlaşan fakat bonservis bedeli yatmayınca başka kulüplerle görüşmeye başlayan sambacının da Rize'ye sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde Mersin İY ve Kayseri formaları da giyen tecrübeli golcü, 2017'de 1.5 milyon euro'ya Sharjah'a gitmişti.



TRANSFER LİSTESİ KABARIK

Dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor'un gündeminde; Galatasaray'dan Muğdat Çelik, Ahmet Çalık, Başakşehir'den Kerim Frei, Beşiktaş'tan Larin'in de bulunduğu bildirildi.