Welliton'da kazanan Çaykur Rizespor
01 Ocak 2019, Salı
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'da kazanan

Welliton'da kazanan Çaykur Rizespor

Atmaca, Brezilyalı golcünün transferinde Erzurum’la girdiği yarışta mutlu sona yakın.

Transfer çalışmalarını sürdüren , 'u bitirmek üzere... Karadeniz ekibinin, geçtiğimiz günlerde Erzurum'la prensip anlaşmasına varan 32 yaşındaki Brezilyalı forvet için kulübü Sharjah ile pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Mavi- yeşilli yöneticilerin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibini ödeme planı konusunda ikna etmeye çok yakın olduğu bildirildi. Daha önce Erzurum'la anlaşan fakat peşinat yatmayınca başka kulüplerle görüşmeye başlayan Welliton'un da Rize'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde ve formaları da giyen tecrübeli oyuncu, 2017 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sharjah'ın yolunu tutmuştu.

  1. 1.1.2019
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