Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Welliton'u bitirmek üzere... Karadeniz ekibinin, geçtiğimiz günlerde Erzurum'la prensip anlaşmasına varan 32 yaşındaki Brezilyalı forvet için kulübü Sharjah ile pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Mavi- yeşilli yöneticilerin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibini ödeme planı konusunda ikna etmeye çok yakın olduğu bildirildi. Daha önce Erzurum'la anlaşan fakat peşinat yatmayınca başka kulüplerle görüşmeye başlayan Welliton'un da Rize'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor formaları da giyen tecrübeli oyuncu, 2017 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sharjah'ın yolunu tutmuştu.