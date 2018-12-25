Rizespor’dan Trabzonspor maçına gönderme
Çaykur Rizespor Kulübü, Trabzonspor maçı sonrası statta yaşanan olaylarlar ilgili açıklamada bulundu.
Yapılan yazılı açıklamada stadyum tuvaletlerine verilen zararların kabul edilmez olduğunun altı çizildi. Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"İlk yarının son maçında Trabzon deplasmanına gelerek takımını yalnız bırakmayan, mağlup olmamıza rağmen maç sonrası futbolcularımızı bağırlarına basan Büyük Taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı için zor şartlarda yola çıkan, yol boyunca bazı saldırılara uğrayan ve yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Stadyum tuvaletlerine verilen zararın kabul edilemez olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte,deplasman yolunda taşlı ve bıçaklı saldırıdan son anda kurtulan Rizespor taraftarını görmezden gelebilen spor programlarının sadece stadyum tuvaletlerinin zarar görmesini gündeme getirmesini yanlı bir tutum olarak görmekteyiz. Geride kalan 17 haftalık periyotta alınan sonuçlar tüm camiamızda büyük bir hayal kırıklığı oldu. Taraftarımızı mutlu edememek bizleri derinden üzmektedir. Büyük Taraftarımız emin olsun ki yapacağımız takviyelerle ligin 2. yarısında onların yüzünü güldüreceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birlikte başaracağız."
- 25.12.2018 19:22
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Kartal Burak Yılmaz için beklemede
Toplam 1
Yorum
tarafkartal istemiyoruzzzzz
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 8
Yorum
evde? evde kazanıyor mu ki?
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
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