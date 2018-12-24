Çaykur Rizespor'da Jach ve Traore ile yollar ayrılıyor
24 Aralık 2018, Pazartesi
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'da Jach ve Traore ile yollar ayrılıyor

Çaykur Rizespor'da Jach ve Traore ile yollar ayrılıyor

ekiplerinden , sezon başında kadrosuna kattığı ve 'a kendilerine takım bulmaları için izin verdi.

öncesi teknik direktör yönetiminde transfer çalışmalarını planlayan yeşil-mavili ekip, ilk olarak ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan Polonyalı stoperi ve Senegalli savunma oyuncusu 'ye ikinci yarıda kadroda düşünülmediklerini iletti.

Her iki oyuncuya kulüp bulmaları için izin verildi.

Jaroslaw Jach, 'den 1 yıllığına kiralık olarak, Traore ise Nottingham Forest'tan 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlanmıştı.

Kulüp başkanı Hasan , yaptığı açıklamada, Okan Buruk ile yapacakları son görüşmeyle takımda giden oyuncuların netleşeceğini belirtti.

Takımdaki bazı oyuncuların kadroya giremediğini ifade eden Kartal, "Maalesef sezon başındaki yanlışlarımız bizi ilk yarı sonunda rakiplerimizin gerisinde bıraktı. Çok iyi bir planlamayla ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Bazı oyuncular ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmak için çalışıyoruz. Amacımız ikinci yarıda çok daha geniş ve alternatifli bir kadro kurmak." diye konuştu.

  1. 24.12.2018 14:56
  2. Güncelleme: 24.12.2018 15:32
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