Çaykur Rizespor Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına bir hafta kala iç ve dış transferde çalışmalarına hız veren Çaykur Rizespor, kadroda düşünülmeyen sol bek oyuncusu Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili takıma 2015-2016 sezonunda transfer edilen Dhurgham Ismael ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı, Dhurgham Ismael'e teşekkür eder bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."