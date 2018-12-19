Çaykur Rizespor Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı
Çaykur Rizespor, Iraklı sol bek oyuncusu Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına bir hafta kala iç ve dış transferde çalışmalarına hız veren Çaykur Rizespor, kadroda düşünülmeyen sol bek oyuncusu Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili takıma 2015-2016 sezonunda transfer edilen Dhurgham Ismael ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.
Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı, Dhurgham Ismael'e teşekkür eder bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."
- 19.12.2018 16:35
- Güncelleme: 19.12.2018 17:06
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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