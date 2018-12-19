Çaykur Rizespor Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı
20 Aralık 2018, Perşembe
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ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı

, Iraklı sol bek oyuncusu  ile yollarını ayırdı.

'de ilk yarının tamamlanmasına bir hafta kala iç ve dış transferde çalışmalarına hız veren , kadroda düşünülmeyen sol bek oyuncusu ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili takıma 2015-2016 sezonunda edilen Dhurgham Ismael ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı, Dhurgham Ismael'e teşekkür eder bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

  1. 19.12.2018 16:35
  2. Güncelleme: 19.12.2018 17:06
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