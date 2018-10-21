Kadromuza güveniyoruz

Konya ile karşılaşacak Rize'de basın sözcüsü Hasan Bakır, eksiklerinin çok olduğunu ancak kadro kalitesine güvendiklerini söyledi. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Bakır, "Sahaya kazanmak için çıkacağız. Sonuna kadar bütün enerjimizi ortaya koyacağız" dedi.