Kadromuza güveniyoruz
Konya ile karşılaşacak Rize'de basın sözcüsü Hasan Bakır, eksiklerinin çok olduğunu ancak kadro kalitesine güvendiklerini söyledi.
Konya ile karşılaşacak Rize'de basın sözcüsü Hasan Bakır, eksiklerinin çok olduğunu ancak kadro kalitesine güvendiklerini söyledi. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Bakır, "Sahaya kazanmak için çıkacağız. Sonuna kadar bütün enerjimizi ortaya koyacağız" dedi.
- 21.10.2018
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
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