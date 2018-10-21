Kadromuza güveniyoruz – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Kadromuza güveniyoruz

    Kadromuza güveniyoruz

    ile karşılaşacak 'de basın sözcüsü , eksiklerinin çok olduğunu ancak kadro kalitesine güvendiklerini söyledi.

    ile karşılaşacak 'de basın sözcüsü , eksiklerinin çok olduğunu ancak kadro kalitesine güvendiklerini söyledi. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Bakır, "Sahaya kazanmak için çıkacağız. Sonuna kadar bütün enerjimizi ortaya koyacağız" dedi.

    1. 21.10.2018
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