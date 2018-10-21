Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: "Hakem bütün takdir haklarını Konyaspor’dan yana kullandığını gördük"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Volkan Bayarslan'ın bütün takdir haklarını Konyaspor’dan yana kullandığını ve kazanabilecekleri maçı kazanamadıkları söyledi.
Karşılaşmanın sonunda çıkan olayları tasvip etmediğini dile getiren Buruk, "Maçın ardından gelişen olayları tasvip etmiyoruz. Biz hepimiz burada sorumlu insanlarız. Saha içerisinden insanları farklı yerlere yönlendirirsek hata yapmış oluruz, gerekli cezanın verileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
- 21.10.2018 18:50
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: "Hakem bütün takdir haklarını Konyaspor’dan yana kullandığını gördük" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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