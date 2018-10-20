Bakır, yaptığı açıklamada, lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Ligde yarın karşılaşacakları Atiker Konyaspor'un iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Bakır, "Atiker Konyaspor ile zor bir maç oynayacağız. Eksiklerimiz çok ancak kadro kalitemize güveniyoruz. Teknik direktör Okan Buruk hocamızla son iki haftadır çıkışa geçtik. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Bunun için maç sonuna kadar bütün enerjimizi ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakır, taraftarlardan, bu maçta da takımı yalnız bırakmamalarını isteyerek, "Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onlarla birlikte kazanan taraf olmak istiyoruz." dedi.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.