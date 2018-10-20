Çaykur Rizespor kadrosuna güveniyor
Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, eksiklerinin çok olduğunu ancak kadro kalitesine güvendiklerini söyledi.
Bakır, yaptığı açıklamada, lige verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirtti.
Ligde yarın karşılaşacakları Atiker Konyaspor'un iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Bakır, "Atiker Konyaspor ile zor bir maç oynayacağız. Eksiklerimiz çok ancak kadro kalitemize güveniyoruz. Teknik direktör Okan Buruk hocamızla son iki haftadır çıkışa geçtik. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Bunun için maç sonuna kadar bütün enerjimizi ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Bakır, taraftarlardan, bu maçta da takımı yalnız bırakmamalarını isteyerek, "Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onlarla birlikte kazanan taraf olmak istiyoruz." dedi.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
- 20.10.2018 12:11
-
Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
-
Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
Çaykur Rizespor kadrosuna güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.