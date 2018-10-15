Rize’den 3 gollü prova – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    ’den 3 gollü prova

    Rize’den 3 gollü prova

    temsilcisi ’u konuk eden yeşil-mavililer, kendi kalesini havalandıran Gagoshidze, Gladky ve Eren’in golleriyle şov yaptı.

    Milli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Ç., temsilcisi 'u 3-1 yendi. İlk yarı kendi kalesini havalandıran Gagoshidze ve Gladky ile Batum'dan Shbanadze'nin golleriyle 2-1 sona ererken, genç futbolcu Eren Karadağ 87'de 3-1'lik zaferi ilan etti. 'yı ağırlayacak Atmaca'da, kırmızı kart cezalısı Samu'nun yerine oynaması beklenen, Ukraynalı golcü Gladky'nin performansı ise teknik heyetin beğenisini kazandı.
    1. 15.10.2018
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