Okan Buruk'tan VAR sistemine destek
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, takım olarak yaşadıkları puan kayıplarının bireysel hatalardan kaynaklandığı belirtti. Buruk, "Bireysel hatalar üzerine çalışmalar yapacağız ancak futbol pozisyonlar oyunudur, önceden önlem almak bu nedenle zordur" dedi
Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Milli takımda yer alan ve sakatlığı bulunan futbolcuların katılmadığı antreman öncesi teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"MAÇ İÇERİSİNDE DEĞİŞKEN POZİSYONLAR OLUYOR"
Takım olarak bireysel hatalar ile puan kayıpları yaşadıklarını aktaran Buruk, "Bireysel hatalar üzerine çalışmalar yapacağız. Futbol pozisyonlar oyunudur, önceden önlem almak bu nedenle zordur. Antremanda ne yaparsanız yapın sahada topun nereden geleceğini, hangi şiddetle geleceğini bilemiyorsunuz. Maç içerisinde değişken pozisyonlar oluyor. Biz çok daha fazla çalışarak ve dikkatli olarak bu hataları azaltmaya çalışacağız" diye konuştu.
"OYUNU BIRAKMADIK"
Ligde son oynadıkları Kayserispor maçı ile ilgili de konuşan Buruk, "Kayserispor maçı bizim açımızdan çok rahat geçiyordu. Bir kişi fazlaydık ve öne geçmiştik. Topun kontrolü bizde ve rakibimiz geriye çekilmişti. Basit bir top kontrolünde yapılan hata ile Samudio şansız bir şekilde oyundan atıldı. Maç genelinde rakibimize fazla pozisyonda vermedik. Penaltıdan ve yan toptan goller yedik. Sevindirici olan nokta ise oyunu bırakmadık ve beraberliği yakaladık. Geriye düştüğümüz an da rakip kalede baskı kurduk ve puan kazandık. İyi yanları bakınca bunları görebiliriz" ifadelerini kullandı.
VAR SİSTEMİNE DESTEK
Buruk, daha önceden de belirtiği gibi Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine güvendiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Son oynadığımız Kayserispor maçına baktığımız zaman hakemin birçok pozisyonu yakalayamadığını gördük. O konularda VAR devreye girdi ve kırmızı kartları yakaladı. Ben doğru yorumlama yapıldığı takdirde VAR sistemini her zaman dediğim gibi destekliyorum. Genel olarak bu sistemin adil olduğunu düşünüyorum"
- 15.10.2018 14:04
-
Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
-
Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
-
Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
Okan Buruk'tan VAR sistemine destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.