Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Dinamo Batumi'yi mağlup etti – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    , hazırlık maçında 'yi mağlup etti

    Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Dinamo Batumi'yi mağlup etti

    , hazırlık maçında 'ın takımını 3-1 yendi.

    Yeşil-mavili ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Çaykur Didi Stadı'nda 'yi konuk etti.

    karşılaşmaya Cihan Topaloğlu, Fink, Koray Altınay, Jach, Traore, Abdullah Durak, Robin Yalçın, Petrucci, Süleyman Koç, Mustafa Saymak ve Gladky 11'inden oluşan yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

    Karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golleri 7. dakikada Gagoshidze (kendi kalesine), 30. dakikada Gladky ve 89. dakikada Eren Karadağ'dan geldi.

    Konuk takımın golünü ise 34. dakikada Shbannedze kaydetti.

    1. 14.10.2018 18:13
    2. Güncelleme: 14.10.2018 18:13
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